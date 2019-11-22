28 مرة تغطية اكتتاب زيادة رأسمال «الإمارات دبي الوطني»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أنه تم أول من أمس بنجاح غلق باب الاكتتاب للأشخاص المؤهلين للاكتتاب في الأسهم الجديدة التي سوف يتم إصدارها بموجب زيادة رأس مال البنك بقيمة 6.45 مليارات درهم، حيث ارتفعت طلبات المستثمرين من الإمارات والمنطقة، بالإضافة إلى المستثمرين الدوليين، ما أدى إلى تجاوز إجمالي الالتزامات الممولة 18 مليار درهم، بما يعني تغطية الاكتتاب بنحو 2.8 مرة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة البنك: «نعبّر عن تقديرنا الكبير على الاستجابة المتميزة التي أبداها مساهمو «الإمارات دبي الوطني» الحاليون في أول طرح حقوق اكتتاب نقوم به، كما نشكرهم على دعمهم وثقتهم بالبنك وبمركزه المالي.

إن هذا التجاوب الكبير الذي تلقيناه سوف يعزز ويدعم ميزانية البنك، وسيلعب دوراً في مساعدة البنك على تحقيق مزيد من التقدم والتطور، وإننا سنواصل رحلة النمو ونستمر بالالتزام الكامل تجاه مساهمي البنك».

وتجاوزت طلبات المستثمرين الأجانب في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال البنك 11 مليار درهم، تعادل 62.6% من إجمالي الالتزامات الممولة من جميع مستثمري «الإمارات دبي الوطني» في 20 نوفمبر مدعومة بالزيادة مؤخراً في نسبة مساهمة الأجانب في رأس مال البنك من 5% إلى 20%، وستستخدم حصيلة حقوق الاكتتاب في تعزيز ودعم القاعدة الرأسمالية للبنك، وكذلك في دعم النمو والتطور المستقبلي لأعماله.