64 مليار ريال يستقطبها طرح «أرامكو» من المؤسسات

المصدر: دبي - رويترز

قال مصدر مصرفي لرويترز إن الطلب على الأسهم في شريحة المؤسسات بالطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية زاد على المعروض بينما تلقى شق الأفراد من العملية المقررة ما يزيد بقليل على 10 مليارات ريال حتى الآن.

كانت قناة العربية الإخبارية نقلت من جانبها عن مصدر مصرفي، أن الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية تلقى طلبات اكتتاب من المؤسسات بأكثر من 64 مليار ريال (17.1 مليار دولار). وأن شق الأفراد تلقى 10 مليارات ريال. وبعد 5 أيام فقط من عملية بناء سجل الأوامر، تمت تغطية شريحة المؤسسات بالكامل. وبدأ الاكتتاب الأحد ويستمر حتى 4 ديسمبر للشركات والمؤسسات، بينما ينتهي اكتتاب الأفراد في 28 نوفمبر.