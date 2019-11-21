افتتاح المزيد من متاجر «أمازون جو» العام المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستعد «أمازون»، لافتتاح المزيد من متاجر البقالة غير النقدية التي ابتكرتها، والمعروفة باسم «أمازون جو»، وكذلك افتتاح عدد من المتاجر المؤقتة التي تستمر لأيام أو أسابيع، وذلك في اتجاه من جانب الشركة للتوسع في طموحاتها في مجال نشر التجارة والمعاملات اللانقدية.

وبحسب ما نشرته «بلومبيرغ»، تشمل طموحات «أمازون» أيضاً إمكانية منح التراخيص الخاصة بتشغيل صيغة «أمازون جو» لمتاجر البقالة الأخرى.

وأفادت الوكالة بأنه من الممكن أن تطلق «أمازون» متاجر «أمازون جو» الجديدة وأيضاً مبادرة منح التراخيص في وقتٍ قريب قد لا يتجاوز الربع الأول من العام المقبل.