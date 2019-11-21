«يورونيوز»: دبي تقضي على البيروقراطية

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت «يورونيوز» أن دبي تمضي قدماً في سعيها للقضاء على البيروقراطية، وذلك من خلال مؤسستها «دبي الذكية»، بمبادراتها وتطبيقاتها الذكية المختلفة التي تهدف إلى تحديث العمل الحكومي وتغيير شكله ليصبح على النحو اللائق بمدن المستقبل.

ونشرت الشبكة أمس تقريراً خاصاً بعنوان «دبي تسعى لجعل التعاملات الحكومية البيروقراطية شيئاً من الماضي»، حيث استعرض التطبيقات المتنوعة التي استحدثتها «دبي الذكية» خلال الفترة الأخيرة لإجراء تغيير ثوري، وتضمن التقرير مقابلة مع وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، والذي تطرق إلى الحديث عن تطبيق «دبي الآن» بصفة خاصة، والذي يهدف إلى تجميع كل الخدمات الحكومية التي تقدمها حكومة دبي للمتعاملين تحت مظلة واحدة.