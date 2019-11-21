«أديا» يبيع مبنى إدارياً في نيويورك بـ 3.3 مليارات درهم

المصدر: دبي- سيد صالح

أبرم جهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» صفقة لبيع بناية «330 ماديسون أفينيو» الإدارية الشهيرة التي يمتلكها في منطقة «مانهاتن» في نيويورك لـ «ميونيخ ري» الألمانية العملاقة المتخصصة في إعادة التأمين.

ووفقاً لما نشره موقع «ذا ريال ديل» الأمريكي، ستتراوح قيمة الصفقة بين 850 و900 مليون دولار(3.1 مليارات درهم و3.3 مليارات درهم). وأفاد الموقع بأن «أديا» كان قد حدد مبلغ 800 مليون دولار كسعر مبدئي لبيع البناية في الجولة الأولى من المفاوضات مع «ميونيخ ري»، إلا أن الشركة الألمانية استبقت تمديد المفاوضات إلى جولة ثانية بعرض سعر أعلى مما حدده «أديا».

وأضاف الموقع أن «أديا» كلف وسيطين يعملان لدى مجموعة «سي بي آر ئي» الأمريكية لخدمات الوساطة العقارية لتسويق «330 ماديسون أفينيو» نيابةً عنه.

وكان «أديا» يمتلك حصة 75% في «330 ماديســون أفينيو» حتى يونيو الماضي، عندما اشترى حصة الــ 25% المتبقية في البناية من صندوق «فورنادو ريالتي تراست» الأمريكي للاستثمار العقاري، وصار مالكاً للبناية بالكامل، وذلك بغرض تسويقها للبيع لاحقاً.