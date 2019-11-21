«المالية» تشارك في «فينوفايت» لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة المالية كشريك استراتيجي في الدورة الثانية من فعالية «فينوفايت» الشرق الأوسط، التي تبحث ابتكارات التكنولوجيا المالية، والتي انطلقت أعمالها أمس وتختتم اليوم في فندق ريتز كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، وذلك بهدف تعزيز وإبراز مكانة الإمارات كوجهة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، والتعريف بأحدث التطورات في قطاع التكنولوجيا المالية.

وتجمع الفعالية تحت مظلتها أكثر من 400 مشارك من رواد وقادة قطاع التكنولوجيا المالية، والشركات ورواد الإعلام، ومزودي الخدمات المالية والممولين على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وأكثر من 60 متحدثاً محلياً ودولياً من دول مثل النمسا والبحرين وكندا وكرواتيا ومصر وإيطاليا وماليزيا وبولندا وسنغافورة ودول أمريكا الجنوبية وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة إلى جانب الإمارات، وذلك لمناقشة واستعراض أهم الفرص التي يوفرها الاستثمار في مجالات الابتكار والتقنيات المالية.

وأكد يونس الخوري، وكيل وزارة المالية، أهمية الدور الذي تلعبه الإمارات في بناء بنية تحتية متقدمة تمكن القطاع المصرفي في الدولة من اتخاذ خطوات استباقية تواكب الثورة الرقمية وتعتمد أحدث التقنيات، لتقديم خدمات مصرفية رقمية متكاملة ومبسطة لجميع العملاء.

وقال: تحرص وزارة المالية على توفير بيئة حاضنة ومحفزة للابتكار من خلال دعم وتشجيع وإطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج من شأنها ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار في الدولة، وذلك انطلاقاً من التزامها الراسخ بالمساهمة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم ورؤية الإمارات 2021، وتنفيذ الرؤية الحكومية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار.

وتهدف فعالية هذا العام إلى اكتشاف أفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجال التكنولوجيا المالية وأحدث الحلول والتقنيات المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات الروبوتية والروبوتات والبلوك تشين وغيرها.

كما ستتطرق الفعالية إلى ثلاثة محاور أساسية تركز على كيفية تبني منطقة الشرق الأوسط لمسيرة التحول الرقمي، وجعلها أكثر تقبلاً للابتكارات في مجال التكنولوجيا المالية الحديثة، وخلق بيئة مواتية للتقنيات المالية لتحقيق النجاح في المنطقة.

وتقام «فينوفايت» في مختلف المدن الرئيسية حول العالم ومنها، نيويورك، وسان فرانسيسكو، وبرلين، وسنغافورة، ودبي. وكانت الوزارة شاركت كشريك استراتيجي خلال الدورة الأولى من «فينوفايت» الشرق الأوسط 2018.