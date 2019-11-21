روبوت مصمم للإلهام الإبداعي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي جي اي DJI» المتخصصة عالمياً في مجال الطائرات المدنية من دون طيار وتكنولوجيا التصوير الجوي، عن أول روبوت أرضي تنتجه الشركة، وهو RoboMaster S1 الذي سيكون متاحاً للشراء في الإمارات، وصُمم S1 لتقديم المتعة وإمكانات التكنولوجيا الروبوتية إلى المستخدمين الجدد، بالإضافة إلى محركات قوية من دون فرجون، شاسيه يمكنه التحرك في جميع الاتجاهات، ومحور ثنائي عالي الدقة، وأوضاع تفاعلية للبرمجة والتشغيل والمنافسة. يمكن لمستخدمي S1 الاستمتاع أثناء تجميع الأجهزة المخصصة، وتعلم المناورة بالطوّاف، والبرمجة.

وقال فرانك وانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دي جي اي»: طورنا الروبوت RoboMaster S1 ونحن نضع في اعتبارنا الجيل التالي من المبتكرين، فلم يكن اهتمامنا بتوفير الروبوتات والبرمجة فحسب، بل أيضاً كان بإضفاء التجربة الأكاديمية والممتعة عليهما.