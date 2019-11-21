تحالف بين «سند لتقنيات الطيران» و«طيران الإمارات لصيانة المحركات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «سند لتقنيات الطيران»، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» والمزوّد الرائد لحلول صيانة وإصلاح وعمرة محرّكات الطائرات، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات، المركز الرائد في صيانة محركات الطائرات والتابع لشركة «طيران الإمارات».

ويهدف التعاون بين الشركتين إلى تعزيز تبادل معارفهما وخبراتهما المتميزة في قطاع صيانة محركات الطائرات، بالإضافة إلى استكشاف فرص التعاون المشترك في مجال إصلاح المحركات والتدريب وتبادل المعارف وتوظيف التكنولوجيا.

وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة «سند لتقنيات الطيران»: «يستند نجاح شركة «سند لتقنيات الطيران» إلى تركيزها على توفير أرقى الخدمات لعملائها وشركائها وتاريخها الحافل بالإنجازات وخبرتها الرائدة وقاعدة عملائها العالمية، وما تمتلكه من تميز هندسي وتوظيفها لأرقى التقنيات المتطورة والابتكار.

وتوفر هذه الاتفاقية التاريخية مع مركز طيران الإمارات لصيانة محركات الطائرات الكثير من الفرص الكبيرة لتقديم قيمة مضافة إلى قطاع الطيران في الدولة، وتوفير فرص عملٍ ذات قيمة عالية للمواهب الإماراتية المتميزة.

وتمثل هذه الخطوة بداية تعاون مثمر بين اثنتين من أبرز الشركات الإماراتية في قطاع الطيران، مما يدعم طموحات الدولة في تكريس موقعها العالمي كمركز رائد لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة».

وقال محمد جعفر ناصر، نائب رئيس أول الصيانة الهندسية في طيران الإمارات: «نحن على ثقة تامة من أن هذا التعاون سيوفر فوائد كبيرة لصناعة الطيران في الدولة عامةً من خلال تطوير خبراتنا وقدراتنا المشتركة، وكذلك من خلال احتضان ورعاية جيل جديد من المواطنين الإماراتيين المهرة في صناعة صيانة وعمرة محركات الطائرات التي تشهد نمواً وتطورات سريعة».