وكيل وزارة الدفاع يستقبل مساعد وزير الدفاع الباكستاني

المصدر: دبي - وام

استقبل مطر سالم علي الظاهري، وكيل وزارة الدفاع - بمكتبه في «معرض دبي للطيران 2019» - اللواء محمد نديم، مساعد وزير الدفاع الباكستاني، الذي يزور البلاد للمشاركة في فعاليات المعرض والوفد المرافق له.

ورحب وكيل وزارة الدفاع بمساعد وزير الدفاع الباكستاني، وبحث معه علاقات الصداقة وأوجه التعاون القائمة بين القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الباكستانية، وتناول اللقاء آخر التطورات والمستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأثنى الضيف الباكستاني على مستوى التنظيم العالي لمعرض دبي للطيران الذي استطاع أن يحظى باهتمام العالم في استقطابه كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاع الطيران والفضاء، والذي أعطى الفرصة للشركات العالمية للتنافس في عرض أحدث ما توصلت إليه من صناعات عسكرية وطائرات ومعدات وأنظمة.