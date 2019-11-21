ستراتا للتصنيع تتعاون مع شركة إسبانية لتعزيز تنافسيتها العالمية

المصدر: العين - البيان

أعلنت «ستراتا للتصنيع»، الشركة المتخصصة في تصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة «مبادلة للاستثمار»، عن توقيع اتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات مع مجموعة «جروبو إيرونوتيكو زونا سنترو» (GAZC) الإسبانية. وتهدف «ستراتا» من خلال توقيع الاتفاقية إلى تعزيز سلسلة توريدها بما يدعم المكانة التنافسية التي تتمتع بها الشركة عالمياً.

وبموجب الاتفاقية التي وُقعت على هامش «معرض دبي للطيران»، ستصبح «جروبو إيرونوتيكو زونا سنترو» مورداً أساسياً لشركة «ستراتا للتصنيع»، حيث ستقوم بتزويد ستراتا بالقطع المعدنية المثبتة والقطع المشكّلة على آلات التشذيب ذات المحاور الثلاثية الحاسوبية، ومن المتوقع أن تستلم «ستراتا للتصنيع» خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري أول شحنةٍ من مجموعة «جروبو إيرونوتيكو زونا سنترو».

وبهذه المناسبة، قال إسماعيل علي عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»: «تتبنّى «ستراتا للتصنيع» استراتيجية فعّالة وطويلة الأمد تستهدف تعزيز تنافسيتها العالمية وموقعها المرموق في سلاسل القيمة العالمية لصناعة الطيران لتصبح إحدى أهم شركات صناعة أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة».

ومن جانبه، قال ألفونسو ديلجادو ريثيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جروبو إيرونوتيكو زونا سنترو»: «نشكر «ستراتا للتصنيع» على منحنا الثقة للمساهمة في دعم استراتيجيتها للنمو المستقبلي. ونؤكد أن اتفاقية التعاون الجديدة ستتيح تطوير رؤية مشتركة تمكننا من توطيد علاقاتنا التجارية».