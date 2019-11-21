«توازن» يبحث شراء 200 طائرة عمودية روسية بـ 1.1 مليار درهم

المصدر: دبي- البيان

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»، أمس، أنه بصدد التباحث لعقود شراء تضم 200 طائرة عمودية «VRT» روسية مدنية متعددة الاستخدامات، وذلك لاستخدامها من قبل مختلف الجهات الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي بقيمة 1.1 مليار درهم.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي إن قرار البحث في إمكانية الشراء لصالح الجهات المستفيدة في أبوظبي نبع من الثقة في الإمكانات الهائلة، التي تتمتع بها الطائرات العمودية الخفيفة ذات المحرك الواحد من طراز في آر تي.

وأضاف: «من المتوقع أن تقوم «توازن» بإتمام التعاقدات للدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 100 طائرة عمودية في منتصف العام 2020، فيما يتوقع أن يكتمل التسليم خلال فترة تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام».

وأكد اللواء فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي أن هذا المشروع يأتي في إطار الشراكة الوثيقة بين مجلس التوازن الاقتصادي وشرطة أبوظبي، وضمن التزامهما المشترك نحو الأمن والسلامة والكفاءة والتميز، تماشياً مع الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة.

وقال اللواء ركن طيّار- ستيفن أرثر توماجان، المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ و قائد قيادة الطيران المشترك: « نعتقد أن التقنيات التي تتمتع بها منتجات شركة «في آر تي» تتناسب تماماً مع المتطلبات الخاصة بجميع عمليات البحث والإنقاذ الجوي في أبوظبي والعالم».

وأعرب نادر الحمادي، رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي: «تعتبر طائرات في آر تي العمودية مثالية للغاية لأداء الخدمات المتنوعة التي يوفرها طيران أبوظبي».