البواردي يطلع على أحدث ما أنتجته الشركات العالمية

المصدر: دبي - وام

قام معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بجولة خارجية، زار فيها عدداً من الشركات المشاركة في فعاليات المعرض الدولي للطيران في دبي 2019 التي تقام في مطار آل مكتوم الدولي، بحضور مطر سالم الظاهري، وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار الضباط.

واطلع معالي وزير الدولة لشؤون الدفاع، في جولته الخارجية للمعرض، على أحدث ما أنتجته الشركات من أنواع متعددة للطائرات والمقاتلات والصواريخ والأنظمة، التي حرصت على الحضور في معرض دبي للطيران هذا العام، وقد بدأها بطائرة النقل الأمريكية KC 46، والطائرة اليابانية C- 2، مروراً بالطائرة البرازيلية C- 390، والطائرة السويدية للاستطلاع، وطائرة بدر B 250، إضافة إلى طائرة النقل الإسبانية A 400.

كما زار معاليه اللجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، وقدّم شكره لأعضاء اللجنة، مشيداً بحسن التنظيم والتنسيق، وأكد أن المعرض يعكس القدرات الوطنية لدولة الإمارات وريادتها في القطاعات كافة، من حيث مستوى التخطيط والتنظيم والقدرات التصنيعية في المجالات الدفاعية.

وأبدى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، إعجابه بما وصلت إليه صناعة الطيران في هذه الدورة من تميز ومنافسة، مما يصب في مصلحة تطور هذا القطاع المهم الذي يسهم في التطور الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات ويدفع عجلة التقدم.