200 خبير عقاري يبحثون مستقبل القطاع

المصدر: دبي- البيان

كشفت فوربس الشرق الأوسط عن قائمتها لأكبر الشركات العقارية الخاصة والشركات العقارية العامة في الشرق الأوسط ضمن فعاليات الندوة التي نظمتها في دبي بحضور أكثر من 200 خبيرٍ من رواد الأعمال وقادة القطاع والمسؤولين الحكوميين في المنطقــة.

وناقشت الندوة، التي حضرها مروان بن غليطة، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بدبي الوضع الحالي لقطاع العقارات في المنطقة، من خلال 3 جلساتٍ شارك فيها خبراء القطاعات. وتناولت الجلسة الأولى مدى تقدُّم الإسكان الاقتصادي ميسور التكلفة، بينما ناقشت الجلسة الثانية توفير الاستدامة عبر المدن الذكية، في حين تناولت الجلسة الثالثة والأخيرة مدى تمكين الأُطر القانونية المتاحة للاستثمار الخلَّاق.

وقدَّم مروان بن غليطة للحضور شرحاً حول الأساليب التي تعمل من خلالها دائرة الأراضي والأملاك في دبي على تطوير المدينة، مسلطاً الضوء على ثلاثة أركان رئيسية ساعدتها على النجاح في تحقيق ذلك، وهي: الثقة والابتكار والسعادة. وقال: «لا يتعلق الأمر فقط ببناء المنشآت الجديدة، ولكن بتجهيزها بأحدث التكنولوجيا، فهذا هو ما يُسعد الناس، والسعادة هي مفتاح الثقة والابتكار».

وعرضت نديمة ميهرا، نائب رئيس منطقة ديستركت 2020، رؤية الإمارات فيما يتعلق بمستقبل موقع «إكسبو 2020» بعد انتهاء فعاليات الحدث الكبير، وتناولت الأهداف الكامنة وراء منطقة ديستركت 2020 فيما يتعلق بالابتكار والاستدامة، مشيرةً إلى أن 80% من المنشآت الخاصة بمعرض «إكسبو 2020» سيتم إعادة استخدامها. وقالت: «نريد بناء أسطورة ذات معنى، تبقى لعقود مـن الزمــن».