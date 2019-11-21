افتتاح «نخيل مول» الخميس المقبل

المصدر: دبي - البيان

من المقرر افتتاح «نخيل مول» وجهة التسوق والمطاعم والترفيه الجديدة في قلب جزيرة نخلة جميرا، الخميس المقبل 28 نوفمبر، مع مجموعة كبيرة من الفعاليات الحية والعروض الترويجية للمحلات خلال عطلة نهاية الأسبوع لليوم الوطني، والأسابيع التالية.

وتبلغ تكلفة المركز التجاري الجديد 1.2 مليار درهم، ويحتوي على 5 مستويات للبيع بالتجزئة مع أكثر من 300 متجر، ومطاعم وخدمات ترفيهية عديدة. ويمكن الوصول إلى «نخيل مول» بسهولة عن طريق المترو أو باستخدام سيارتك أو سيراً على الأقدام، حيث سيتم تشغيل محطة بالم مونوريل يوم الافتتاح.

وستنظم «نخيل مول» عدداً من الأنشطة الترفيهية الحية والعروض الترويجية مع جوائز بقيمة مليون درهم بما في ذلك مازيراتي جديدة، ويمكن المشاركة بالسحب عند إنفاق 250 درهماً بين 28 نوفمبر و7 ديسمبر. ويمكن للزوار مشاهدة العروض المسرحية الحية ماي ليتل بوني يوم 28 و29 نوفمبر، وعرض بيبي شارك يوم 1 و2 و3 ديسمبر، إضافة إلى عروض الترفيه المتجولة والفرق الحية وورش العمل للأطفال.

وقال عمر خورى، مدير عام نخيل مولز: يسعدنا إضافة نخيل مول إلى مجموعتنا المتنوعة من وجهات البيع بالتجزئة والترفيه في جميع أنحاء دبي. وسيكون وجهة للمفاهيم الجديدة في التسوق والمطاعم والترفيه والتسلية، إضافة إلى توفير الراحة والخدمات لسكان النخلة البالغ عددهم 78000 نسمة، وجذب مذهل وجديد لملايين السياح الذين يزورون الإمارات كل عام.