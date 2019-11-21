برنامج بعثات لترويج دبي في أمريكا والصين والهند وأستراليا

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن مجموعة البعثات الترويجية الرسمية التي تعتزم تنفيذها خلال 2020 بهدف مواصلة الترويج لمزايا دبي الاستراتيجية ويعكس برنامج البعثات الترويجية المقرر تنفيذه العام المقبل جهود المؤسسة لدعم خطط ومبادرات إمارة دبي الاستراتيجية وتكريس جاذبية وتنافسية دبي كوجهة مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً.

وتم الإعلان عن تنظيم بعثتين إلى الولايات المتحدة وبعثة واحدة إلى كل من الهند والصين وأستراليا خلال العام المقبل. وأفاد كبار المسؤولين في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار بأن البعثات الترويجية الرسمية حققت خلال السنوات الخمس الماضية نجاحاً كبيراً تجلّى في استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية إلى إمارة دبي، حيث جرى تنظيم البعثات الترويجية إلى 18 ولاية في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا والصين والهند.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «نعمل على تنظيم برنامج البعثات الترويجية العالمية إلى كبرى المدن بهدف ترسيخ مكانة دبي وترويج بيئة الاستثمار المثالية التي تتمتع بها الإمارة كما وتسليط الضوء على تنوع الفرص الاستثمارية الجديدة في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية بالإمارة. تماشياً مع رؤية دبي الرامية إلى جعل الإمارة وجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في إطار خطة دبي 2021».