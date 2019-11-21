برنامج لتمويل الحسابات المدينة للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: دبي - البيان

وقعت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، وبنك أبوظبي الأول، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنص على إطلاق برنامج جديد لتمويل الحسابات المدينة للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل مواطني الدولة في دبي.

وقّع المذكرة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

وقال عبد الباسط الجناحي: «يمثل التعاون فرصة هامة لموردي المؤسسة الإماراتيين للاستفادة من المنتجات التمويلية المتنوعة التي يقدمها البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة بمختلف مراحل نموها وذلك لتلبية احتياجات النمو والتوسع لديها، حيث تجاوز عدد الشركات الوطنية التي تم إطلاقها عن طريق برامج التحفيز في المؤسسة 7,000 شركة منذ عام 2002، وتقوم المؤسسة بتأهيل عدد من هذه الشركات للاستفادة من التعاقدات الحكومية.

وقالت هناء الرستماني، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد لمجموعة بنك أبوظبي الأول: « نهدف إلى تقديم حلول مصرفية مبتكرة ومتميزة للأعمال. ويؤكد هذا التعاون على التزام بنك أبوظبي الأول بدعم رواد الأعمال من خلال توفير التمويل والخبرات التقنية اللازمة لتنمية وتطوير أعمالهم.