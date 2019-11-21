«أمانات القابضة» تعيّن «شعاع كابيتال» موفراً للسيولة اتفاق

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أمانات القابضة أمس تعيين شركة شعاع كابيتال إنترناشونال، وهي شركة تابعة لـمجموعة شعاع كابيتال لتوفير خدمات السيولة لصالح أسهم أمانات بعد الحصول على موافقة سوق دبي المالي. وبدأت شعاع خدمات موفر السيولة اعتباراً من أمس بشكل مستقل عن أمانات وفق الأطر المحددة في الاتفاق الموقّع بين الطرفين، وبما يتناسب مع المتطلبات التنظيمية.

وقال تريستان دي بويسون، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: تهدف الاتفاقية إلى تعزيز مستوى السيولة في أسهم أمانات ودعم القيمة للمساهمين من خلال تخفيض آثار التذبذب وتحسين عوامل التداول للمستثمرين الحاليين والمستقبليين. وستساعد شعاع كابيتال إنترناشونال الشركة عبر تقديم خدمات توفير السيولة على تقليص هوامش السعر، وزيادة أحجام التداول.