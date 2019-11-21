33.9 % نسبة خسائر «وطنية للتكافل» المتراكمة إجراءات

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة وطنية للتكافل «وطنية» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 50.82 مليون درهم مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري، تمثل 33.9% من رأسمالها.

وأوضحت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أنها تأسست في 2011 وتكبدت خسائر في سنوات عملها الأولى حتى 2015، وشملت الخسائر مرحلة إنشاء الشركة والاكتتاب في عدد قليل من الحسابات الضخمة بين 2011 إلى 2015.

وذكرت الشركة أنها اتخذت العديد من الإجراءات التي ساعدتها على تحقيق الأرباح السابقة كل عام منذ السنة المالية 2016، موضحة أن الاكتتابات الرشيدة والانتقائية وتجزئة المنتجات وخدمات العملاء المتميزة ومراقبة التكاليف من العوامل الرئيسية لهذا الأداء المالي القوي. وأكدت الشركة أنها تعتزم التركيز على الاكتتاب المربح وخدمة العملاء الجيدة ومراقبة التكاليف.