دبي تعزز مكانتها في فعاليات الأعمال

المصدر: دبي- البيان

يشارك «فعاليات دبي للأعمال» - المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، والتابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» في فعاليات المعرض العالمي لسياحة الحوافز والاجتماعات والفعاليات (IBTM)، الذي تستضيفه برشلونة الإسبانية في بين 19 و21 الحالي، بمشاركة مجموعة من أبرز شركاء السياحة والضيافة وفعاليات الأعمال الذين يسهمون في نمو وتطور قطاع فعاليات الأعمال بدبي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لقطاع السياحة بوجه خاص واقتصاد الإمارة بوجه عام، حيث تعزز الإمارة مكانتها عالمياً كوجهة رائدة في استضافة فعاليات الأعمال.

ويعد معرض (آي بي تي أم) أضخم فعالية متخصصة في فعاليات الأعمال على مستوى العالم.

ويجمع في مكان انعقاده بمركز معارض فيرا غران فيا بمدينة برشلونة، أكثر من 13 ألفاً من خبراء وروّاد القطاع، ويهدف «فعاليات دبي للأعمال» خلال مشاركته في هذا المعرض السنوي إلى تعزيز علاقات التعاون مع صنّاع القرار والشخصيات والمؤسسات البارزة في هذا القطاع لمناقشة فرص التعاون والدعم الذي يمكن أن يقدمه المكتب لتمكين دبي من استضافة مجموعة مميزة من فعاليات الأعمال العالمية خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى دور قطاع فعاليات الأعمال في استقطاب المزيد من الزوار الدوليين إلى دبي، فإنه كذلك يسلط الضوء على مكانة دبي الرائدة كمركز عالمي للمعرفة.

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «إنّ مشاركتنا في هذا المعرض العالمي المهم إلى جانب شركائنا في القطاع بدبي هو دليل على الأهمية التي نوليها للترويج للإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها دبي وقدرتها على استضافة فعاليات أعمال ضخمة ومتنوعة، وكذلك إبراز الدور الذي يلعبه هذا القطاع ضمن استراتيجية السياحة بشكل عام.

وفي الوقت الذي نستعد فيه لاستقبال العام المقبل الذي سيكون عاماً مميزاً للإمارة، فإن «فعاليات دبي للأعمال» سيواصل جهوده في التواصل مع أبرز الجهات العاملة في هذا القطاع في أنحاء العالم لتسليط الضوء على ما تتمتع به دبي من مقوّمات تجعلها قادرة على تنظيم الفعاليات، بالإضافة إلى توفير الفرص وإتاحة المجال لتبادل المعرفة والخبرات».