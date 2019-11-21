إطلاق مبادرة «يوم التعليم» في «بريك بلك 2020»

المصدر: دبي - البيان

كشف مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط، الحدث الأبرز في منطقة دول التعاون في قطاع شحن البضائع السائبة والمعدات الضخمة للمشاريع العملاقة، عن مبادرة «يوم التعليم»، والتي سيجمع فيها الحدث، الذي يقام من 25 فبراير إلى 26 فبراير 2020 في مركز دبي التجاري العالمي، قادة عالميين ووطنيين بارزين في صناعات الشحن البحري مع المؤسسات التعليمية العاملة في دولة الإمارات وطلبة الجامعات من أجل رفع مستوى الوعي حول الفرص الوظيفية المتاحة لهم في القطاع البحري.

وقال معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ورئيس الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية: «من المهم للغاية التركيز على التعليم في جميع القطاعات الصناعية في الإمارات، لأن جوهر النمو الاقتصادي الناجح ينبع من قاعدة قوية من التعليم والمعرف، وهذا هو السبب في دعمنا الكامل لكافة المبادرات التي تشجع التنمية التعليمية، وهنا نقدر المبادرة التي أطلقها مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط في دورته القادمة لعام 2020 نحو التأكيد على أهمية التعليم، من خلال الشراكة مع أفضل المعاهد التعليمية في المنطقة، وهذا سيساعد على ضمان هيمنة الكوادر الوطنية التي نثق فيها للمحافظة على أمن الوطن في القطاعات الحيوية كالملاحة والصناعة البحرية».

مركز عالمي

وأفاد المهندس أحمد الخوري، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن دولة الإمارات تحتل مكانة بارزة كمركز عالمي للأعمال في منطقة الشرق الأوسط؛ ومن الضروري أن تنفذ الدولة خططاً متكاملة على جميع جبهات الصناعة للحفاظ على هذا الوضع، وهذا يشمل بلا شك قطاع التعليم. ويعد الجيل القادم من القوى العاملة المؤهلة بأعلى المعايير العالمية عاملاً رئيساً في نجاحنا لتطوير اقتصاد الصناعة المتكامل الذي نريد أن نبنيه.