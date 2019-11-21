أول صفقة تجارية باستخدام «البلوك تشين»

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت مجموعة النفط العمانية وأوربك مع بنك إتش إس بي سي عُمان أول صفقة تجارية باستخدام تقنية «البلوك تشين». واشتملت الصفقة على شحنة من مادة البولي بروبلين، والبوليمرات الحرارية التي تستخدم على نطاق واسع من التطبيقات إلى مصنع أبوظبي الوطني للسجاد في الإمارات.

وتؤكد هذه الصفقة مدى الجدوى التجارية والتشغيلية لتقنية البلوك تشين كبديل لعمليات التبادل التقليدية للوثائق الورقية، حيث تسهم في انسيابية الاعتمادات المالية عن طريق استخدام جميع المستفيدين لمنصة واحدة تمكن المستخدمين من إتمام الصفقة خلال 24 ساعة بدلاً من عدة أيام، والتي قد تصل إلى 10 أيام وفقاً للطرق التقليدية.

وقال آندرو لونج، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي عُمان: يُعتبر بنك إتش إس بي سي البنك الرائد عالمياً في مجال التمويل التجاري، حيث إنه يدعم التقنيات الحديثة مثل منصة البلوك تشين لتسريع التجارة العالمية وجعلها أكثر سهولةً وأماناً.

ويمكن لتقنية البلوك تشين أن تكون بمثابة الجسر الذي يربط بين الشركاء التجاريين على المستوى العالمي، وذلك من خلال تبادل البيانات بطريقة قابلة للتوسع، ما يجعل العملية التجارية أكثر سرعةً وأكثر أماناً وأقل تعقيداً، الأمر الذي يسهم في إتاحة فرص جديدة لسلطنة عُمان في مجال التجارة والاستثمار الدولي.