«دبي للتجزئة» تطلق سلسلة من الأسواق الخارجية في مجمعاتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للتجزئة»، الشركة المسؤولة عن إدارة قطاع التجزئة في مجموعة «دبي القابضة» استضافة عدد من الأسواق الخارجية ضمن محفظتها من المجمعات السكنية، حيث ستقدم بمناسبة قدوم موسم الشتاء منصات للمزارعين المحليين ومجموعة مختارة من الباعة تمكنهم من التفاعل المباشر مع المستهلكين والمتسوقين.

ويعود سوق المزارعين «فارمرز ماركت» بموسمه الحادي عشر، وهو مبادرة مجتمعية يقدمها متجر ومطعم بيكر آند سبايس بدعم كامل من «دبي للتجزئة»، كل جمعة وسبت من 8 صباحاً حتى 1 ظهراً لغاية نهاية أبريل 2020 في حديقة باي أفينيو .

ويشارك في الفعالية أكثر من 30 مزرعة ومنفذ بيع تجزئة، من بينها مزرعة الموارد الخضراء المتكاملة «آي جي آر» ومزرعة راشد العضوية و«تيكل تيكل» ومكسرات «زيبا». وسيوفر «بيكر آند سبايس» للمتسوقين تشكيلة من المعجنات وأنواع الخبز والكيك والمعلبات إلى جانب مجموعة منتقاة من وجبات الفطور.

كما تنظم دبي للتجزئة عدداً من فعاليات الأسواق الخارجية المناسبة للعائلات في مجمعات سكنية مختارة بالشراكة مع متاجر سوبرماركت في مراكز هذه المجمعات، حيث يتسنى للسكان شراء البضائع الطازجة واللقاء بالتجار المحليين وقضاء وقت جميل برفقة الأصدقاء والجيران في المجمع السكني.