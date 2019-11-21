غرفة التجارة الدولية - الإمارات تعرض مصطلحات التجارة الحديثة

المصدر: دبي - البيان

نظمت غرفة التجارة الدولية - الإمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً حفل إطلاق الإصدار الجديد لمصطلحات التجارة الدولية 2020. جاء ذلك تزامناً مع الاحتفالية المئوية لغرفة التجارة الدولية التي تأسست بباريس عام 1919.

حضر الحفل حسن الهاشمي الأمين العام للغرفة الدولية، وبوب روناي، عضو فريق الصياغة لمصطلحات التجارة الدولية 2020، ونادية عبد العزيز رئيس لجنة التسهيلات الجمركية والتجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية بالإمارات، وأكثر من 100 مشارك .

وجاءت الفعالية لإطلاع مجتمع الأعمال على لغة وقواعد التجارة الدولية الحديثة 2020 التي أطلقتها غرفة التجارة الدولية والتي سيجري استخدامها على مدار العشر سنوات المقبلة. وقال حسن الهاشمي إن المصطلحات الجديدة تعزز التجارة العالمية من خلال التعريف بمسؤوليات المصدرين والمستوردين، وتجنب الالتباس واختلاف تفسيرات التجارة حول العالم.

وأضاف أن غرفة التجارة الدولية - الإمارات من منطلق حرصها على إطلاع مجتمع الأعمال المحلي بآخر التطورات الحاصلة في التجارة العالمية، والتركيز على قواعد ومصطلحات التجارة الدولية الحديثة 2020 التي تم إطلاقها خلال حفل مئوية غرفة التجارة الدولية سبتمبر الماضي، ستقوم بتنظيم ورش عمل خاصة حول هذه المصطلحات الجديدة بالتعاون مع غرف التجارة الأعضاء بالإمارات، وذلك بهدف زيادة الوعي بشروط وقواعد مصطلحات التجارة الدولية،