صندوق للاستثمار في نقل التكنولوجيا الصينية إلى المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلن «مصرف السلام ـ البحرين» عقد شراكة مع «إم إس أيه كابيتال»، التي تتخذ من الصين مقراً لها، وذلك بهدف إطلاق صندوق السلام ـ إم إس أيه البحرين «إم إي سي فينتشرز» بقيمة 50 مليون دولار، الذي سيوفر فرصاً استثمارية جيدة عبر الاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الصينية المتطورة، ونماذج الأعمال الصينية المبتكرة لتطبيقها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الصندوق هو الأول من نوعه بتمويل وإدارة من القطاع الخاص لتوحيد أسواق التكنولوجيا ورأس المال في الصين ومنطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يسهم الصندوق في تعزيز أنشطة تدفق رأس المال والتكنولوجيا والتعاون بين الصين والشرق الأوسط، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الرائدة في قطاع التكنولوجيا الصينية. وستشمل استثمارات الصندوق قطاعات متعددة، منها التجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية .

وبالاستفادة من شبكة المصرف وحضورها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب خبرة شركة «إم إس أيه كابيتال» على صعيد التكنولوجيا الصينية، فسيحرص الصندوق على توفير فرص إنشاء المشاريع الاستثمارية والمشاركة فيها في مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات الاقتصادية.