إطلاق المنتدى الأول في المنطقة لتحليل بيانات السياحة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

تطلق دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في 15 ديسمبر المقبل، «منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات» الأول من نوعه في المنطقة، الذي من المتوقع أن يستقطب أكثر من 100 خبير مختص لمناقشة أحدث توجهات السياحة وتحليل البيانات.

ويقـام الحدث في منارة السعـديات، ويجمع تحت مظلته نخبة من أبرز علماء البيانات والباحثين وخبراء القطاع، لبحث آخر التطورات المتعلقة بتحليل البيانات والمعطيات السياحية، بهدف دعم تطور أبوظبي لتصبح عاصمة سياحية قائمة على الابتكار.

ويوفر المنتدى منصة لاستعراض ومناقشة أحدث توجهات تحليل البيانات في قطاع السياحة، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام أصحاب المصلحة لتبادل الأفكار وبحث المنهجيات الجديدة في القطاع. ويعكس «منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات» التزام الإمارة بتعزيز مكانتها عاصمةً سياحيةً قائمةً على الابتكار.

وقال سيف غباش، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يسهم منتدى أبوظبي للسياحة وتحليل البيانات في تعزيز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً رائداً لتحليل المعطيات السياحية، ويهدف المنتدى إلى تحديد الحلول والمخرجات الضرورية لدعم تطور قطاع السياحة في أبوظبي، عبر جمع ألمع علماء البيانات والباحثين وخبراء القطاع لتبادل أحدث الابتكارات ومشاركة تجاربهم في هذا المجال».