2.3 مليار إنفاق «اتصالات» و«دو» على الشبكات في 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

بلغ حجم إنفاق مجموعة الإمارات للاتصالات «اتصالات» وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» على الشبكات 2.31 مليار درهم خلال الأشهر الأولى من العام الجاري بتراجع 7.1%، أو ما يعادل 177 مليون درهم، مقارنة بنحو 2.48 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2018.

ووفق رصد تحليلي لـــ«البيان الاقتصادي»، استناداً إلى البيانات المالية للشركتين، فإن تكاليف الشبكات لشركة «اتصالات» وصلت إلى 1.9 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بانخفاض طفيف نسبته 1.8% مقارنة بنحو 1.93 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما بلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في «دو» نحو 408.5 ملايين بتراجع 26.15% من 553.2 مليوناً.

نفقات

وانخفضت النفقات التشغيلية للشركتين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 5.2% من 31.48 مليار درهم إلى 29.84 ملياراً، منها 23.47 ملياراً لـ«اتصالات»، مع استحواذ تكاليف المبيعات المباشرة والاستهلاك وتكاليف الموظفين على النسبة الكبرى من النفقات، ونحو 6.37 مليارات لـ«دو»، واستحوذت تكاليف الربط والمنتجات والموظفين والاستهلاك وانخفاض قيمة ممتلكات وآلات ومعدات على النسبة الكبرى من النفقات.

ووصلت إيرادات الشركتين إلى أكثر من 48.2 مليار درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2019، منها 38.84 مليار درهم إيرادات «اتصالات»، و9.39 مليارات لـ«دو».

أصول

ووصل إجمالي أصول الشركتين (متداولة وغير متداولة) إلى نحو 140.03 مليار درهم في نهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بانخفاض 1.21% أو ما يعادل 1.7 مليار درهم مقارنة بنحو 141.7 ملياراً في نهاية 2018، واستحوذت «اتصالات» على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول بواقع 124.3 ملياراً، بينما بلغ إجمالي أصول «دو» نحو 15.7 مليار درهم.

ووصلت أصول الشركتين غير المتداولة إلى 90.16 مليار درهم في 9 أشهر بزيادة 3.03% أو 2.65 مليار درهم، منها نحو 79.4 مليار درهم أصول غير متداولة لـ«اتصالات» ونحو 10.66 مليارات لـ«دو»، بينما وصلت أصول الشركتين المتداولة إلى 49.8 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2019، كان لـ«اتصالات» منها نحو 44.8 مليار درهم ونحو 5.04 مليارات لشركة «دو».

رسوم امتياز

وسددت «اتصالات» و«دو» نحو 6.3 مليارات رسوم حق الامتياز الحكومي خلال الأشهر التسعة الأولى 2019، بارتفاع 1.8% أو ما يعادل 113.3 مليون درهم مقارنة بـ6.2 مليارات خلال الفترة المقابلة من 2018، ووصلت قيمة حق الامتياز الذي دفعته «اتصالات» إلى 4.79 مليارات، فيما سددت «دو» 1.51 مليار درهم.

مشتركون

وصلت قاعدة مشتركي «اتصالات» في الإمارات إلى 12.4 مليون مشترك، في حين بلغ إجمالي قاعدة المشتركين في كل الدول التي تعمل فيها اتصالات نحو 148 مليون مشترك، بزيادة سنوية وصلت إلى 5%. فيما لم تعلن «دو» عن عدد مشتركيها.