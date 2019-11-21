وفد من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية يزور مطارات أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت مطارات أبوظبي وفداً من هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وذلك خلال زيارة أجراها الوفد إلى مطار أبوظبي الدولي، لتفقد مكتب التخليص المُسبق لمعاملات السفر إلى الولايات المتحدة، في المبنى رقم 3.

وضم الوفد 16 من مديري منافذ التخليص المسبق ورؤساء المكاتب الميدانية، والذين يمثلون كافة نقاط التخليص المسبق الجوية التابعة لهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على مستوى العالم، برئاسة كلينت لام، مدير المكتب الميداني للتخليص المسبق لدى الهيئة، حيث كان في استقبالهم محمد ناصر العتيبة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي، وجيسون جرين، مدير مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي في مطار أبوظبي الدولي.

وجاءت الزيارة ضمن فعاليات القمة السنوية لمديري الموانئ الخاصة بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، والتي بدأت منذ افتتاح مكتب التخليص المسبق الحائز العديد من الجوائز العالمية المرموقة تحت مظلة مطار أبوظبي الدولي في يناير 2014.

وقال محمد العتيبة، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات أبوظبي: تأتي زيارة الوفد نتيجة طبيعية للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتميزة التي تجمع بين الإمارات وأمريكا، ونتطلع قدماً لمواصلة التعاون.