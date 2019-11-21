«صندوق خليفة» يستعرض 11 مشروعاً في الدورة الأولى لـ«سوق العين»

المصدر: أبوظبي - البيان

ينظم صندوق خليفة للمرة الأولى في مدينة العين «سوق العين» التجاري الذي فتح أبوابه أمام الزوار مؤخراً. ويستعرض الصندوق خلال الفعالية منتجات مؤسسة «صوغة» التي بدأت كمبادرة اجتماعية رائدة أطلقها الصندوق في العام 2009 بهدف إحياء التراث الإماراتي وتمكين الحرفيين والحرفيات من تحويل مهاراتهم إلى مهن.

كما يستعرض 11 مشروعا مبتكرا لرواد أعمال مواطنين في مختلف المجالات الهامة، وهي: مشروع «حضانة عش الأطفال» لرائدة الأعمال الإماراتية شمسة المعمري المتخصصة في توفير بيئة تربوية وتعليمية وصحية وترفيهية للأطفال؛ وشركة «أدوبا لأنظمة السلامة وإطفاء الحريق» لصاحبها رائد الأعمال الإماراتي أحمد الشامسي؛ ومشروع «بست مومنت ايفنت»، لرائدة الأعمال شمسة العرياني، المختص بتنظيم الحفلات والمناسبات؛ و«بيور يلو للزهور» لصاحبته ميرا الوهيبي؛ وصالون «مهرة العين» لرائدة الأعمال وضحة الراشدي.

ويهدف الصندوق من خلال هذه الفعالية التي تقام في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بحضور عدد من الشخصيات ورواد الأعمال، إلى الترويج لمشاريع رواد الأعمال الإماراتيين في مدينة العين، وتوفير منصات عرض لمنتجاتهم وخدماتهم المختلفة.