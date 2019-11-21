«طيران الإمارات» العلامة المفضّلة للمستهلكين في الدولة

المصدر: دبي - البيان

تصدّرت خطوط الطيران الوطنية لدولة الإمارات قائمة أكثر الأسماء التجارية التي يوصي بها المستهلكون في الدولة.

وبرزت «طيران الإمارات» بوصفها أكثر علامة تجارية يوصي بها المستهلكون في دولة الإمارات للعام الثاني، لتتقدم على شركتي إعمار ومراعي اللتين حافظتا على مركزيهما الثاني والثالث لهذا العام كذلك. وقامت تصنيفات التأييد، التي تم استخراجها من المؤشر اليومي لتتبع العلامات التجارية، براند إندكس، التابع لشركة يوغوف، بأخذ العلامات التجارية بعين الاعتبار، التي قام المستهلكون بتأييدها بالأكثر خلال العام الماضي من خلال سؤالها لهم: «هل قد تنصح أحد أصدقائك أو زملائك باستخدام هذه العلامة التجارية؟»، و«هل تطلب من أحد أصدقائك أو زملائك تجنّب هذه العلامة التجارية؟».

4 مراكز

وشهد بنك الإمارات دبي الوطني التحسّن الأكبر في قائمة الـ10 الأوائل، إذ صعد بأربعة مراكز ليحتل المرتبة الخامسة في تقييمات عام 2019. وقد عادت كارفور إلى القائمة لهذا العام في المركز السادس، بعد أن كانت قد خرجت منها في العام الماضي، في حين سجّلت الخطوط الجوية السنغافورية دخولها في القائمة لأول مرة محققةً المركز الثامن. يبدو أن هذا العام كان هادئاً بالنسبة إلى العلامات التجارية المتعلقة بالتكنولوجيا في دولة الإمارات، إذ حافظت آيفون و واتس آب على مراكزها من العام الماضي الرابع والسابع على التوالي في حين شهدت الشركة الأم لهاتف آيفون، آبل، التراجع الأكبر على القائمة إلى المركز العاشر في عام 2019، وتراجع كذلك محرك البحث الأكبر، غوغل، ثلاثة مراكز ليحتل المركز التاسع هذا العام.

الشركة العلامة

1 طيران الإمارات 84.5

2 «إعمار» 80.5

3 المراعي 77.5

4 آيفون 76.1

5 بنك الإمارات دبي الوطني 74

6 كارفور 72.9

7 واتس آب 71.9

8 الخطوط السنغافورية 71.9

9 جوجل 71.5

10 أبل 70.9