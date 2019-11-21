مؤشر صفقات «دبي للطيران» يقفز إلى 215 مليار درهم

المصدر: دبي ــ لؤي عبد الله، ووام

سجل اليوم الرابع من معرض دبي للطيران 2019، صفقات بقيمة 37.7 مليار درهم، ليرتفع إجمالي حجم الصفقات في المعرض إلى 215.2 مليار درهم، وذلك بعد أن أعلنت طيران الإمارات عن صفقة لشراء 30 طائرة بوينغ 787-9، بقيمة 32.3 مليار درهم، فيما كشفت القوات المسلحة عن صفقات بقيمة 5.4 مليارات درهم، موزعة بين صفقات اليوم الثالث، بقيمة 3.2 مليارات درهم، وصفقة عن اليوم الرابع بقيمة 2.2 مليار درهم، تتضمن شراء 24 طائرة بدر 250، من شركة كاليدس الإماراتية.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، خلال المؤتمر الصحافي للمعرض، أن الصفقة تأتي انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتوفير الإمكانات والقدرات العسكرية المتطورة للقوات المسلحة.

وكشف اللواء البلوشي أن اللجنة المنظمة بدأت في تلقي حجوزات المساحات المخصصة لتأجير العارضين الراغبين في المشاركة في النسخة الـ17 من معرض دبي للطيران 2021، ما يؤكد مكانة وأهمية المعرض للشركاء من حول العالم.

ووصلت حصة الناقلات الوطنية من إجمالي صفقات المعرض حتى الآن، إلى نحو 66 % بإجمالي 142.4 مليار درهم، موزعة بين صفقات لطيران الإمارات، بقيمة 91 مليار درهم، و51.4 مليار درهم، حجم صفقة العربية للطيران.

وكانت قيمة الصفقات والعقود التجارية والعسكرية المعلنة خلال الأيام الثلاثة الأولى من «معرض دبي للطيران 2019»، قد وصلت إلى 177 مليار درهم، بعد أن شهد اليوم الثالث توقيع شركات عملاقة، اتفاقيات لشراء طائرات أو توريد قطع غيار أو عقود صيانة. وكانت صفقات القوات المسلحة الإماراتية عن اليوم الثاني من المعرض، قد سجلت نحو 7 مليارات درهم.

15 صفقة

وأعلن اللواء الركن طيار عبد الله السيد الهاشمي وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة، الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض، المتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران 2019، عن إبرام (15) صفقة في اليوم الثالث للمعرض، بقيمة تفوق 3 مليارات درهم.

وأوضح في مؤتمر صحافي أمس، أنه بذلك يكون مجموع قيمة العقود التي أبرمت خلال الأيام الثلاثة الأولى لمعرض دبي الدولي للطيران، 17 ملياراً و811 مليوناً و852 ألفاً و862 درهماً، حيث بلغت قيمة العقود في اليوم الأول ما يقارب 8 مليارات درهم، أما اليوم الثاني، فكانت قيمتها ما يقارب 7 مليارات درهم، واليوم الثالث 3 مليارات درهم، وذلك في ما يخص العقود الخاصة بالقوات المسلحة.

وتفصيلاً، قال الهاشمي إنه تم التعاقد على (MBDA FRANCE) لصيانة ذخائر طائرات ميراج 2000 بقيمة مليار و281 مليوناً و400 ألف درهم، كما تم التعاقد مع شركة (GAL)، لتطوير أنظمة إلكترونية لصالح القوات المسلحة، بقيمة 241 مليوناً و315 ألفاً و520 درهماً.. والتعاقد مع شركة (Ahmed almazroei metal industries)، لتوفير الإسناد الفني وقطع الغيار لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي، بقيمة 8 ملايين درهم، ومع شركة هاريس، لشراء أجهزة إشارية واتصالات بـ 49 مليوناً 782 ألفاً و289 درهماً، كما تم التعاقد مع شركة (abu dhabi quality and conformity council) لتقديم خدمات المعايرة والتدريب والاستشارات بقيمة 20 مليون درهم.

وأضاف أنه تم التعاقد كذلك مع شركة Northrop Grumman intenational، لتوفير خبراء فنيين للمعاونة الفنية لنظام السيطرة، بقيمة 32 مليوناً و940 ألفاً و166 درهماً، كما جرى التعاقد مع شركة أداسي، لشراء طائرات مسيرة وتقديم خدمات المساندة الفنية، بقيمة 129 مليوناً و754 ألفاً و574 درهماً، كما تم التعاقد مع شركة "لوكيد مارتن"، لشراء مشبهات لطائرة f-61، بقيمة 533 مليوناً و319 ألفاً و600 درهم.

تعاقد

وتم كذلك التعاقد مع شركة (HELLINEC)، لتدريب فنيين بقيمة 19 مليوناً، 79 ألفاً و760 درهماً، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "إنترناشيونال جولدن جروب"، لتقديم مساندة فنية للأهداف الأرضية المتحركة، بقيمة 13 مليوناً و651 ألفاً و871 درهماً، إلى جانب التعاقد مع (KBP)، لتوفير قطع غيار نظام الدفاع الجوي البانزر، بقيمة 13 مليوناً، و651 ألفاً و871 درهماً.

وقال إنه تم التعاقد مع شركة (HANWAHA CORPORATION)، لشراء ذخائر مختلفة بقيمة 220 مليوناً و380 ألف درهم، ومع (LEONARDA)، لشراء طائرات (AW139)، بقيمة 155 مليوناً و592 ألف درهم، والتعاقد مع شركة (GLOBAL INDUSTRIAL& DEFENCE SOLUTIONS)، لشراء أنظمة الذخائر (فيوزات)، بقيمة 33 مليوناً و57 ألف درهم.

5 طائرات

أعلنت القوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة نيتها شراء طائرتين من نوع «غلوبال آي» للإنذار المبكر والتحكم وثلاث طائرات تزوَّد بالوقود.

وأكد اللواء الركن طيار إسحاق صالح محمد البلوشي، نائب المدير التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة لمعرض دبي للطيران 2019، خلال المؤتمر الصحفي للمعرض، نية القوات المسلحة لدولة الإمارات شراء طائرتين إضافيتين من نوع «غلوبال آي» (G 6000-SRSS) للإنذار المبكر والتحكم من شركة ساب السويدية، إضافة إلى ثلاث طائرات تزوّد بالوقود من نوع 330MRTT من شركة «إيرباص».