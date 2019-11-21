«جنرال إلكتريك» تؤكد طلبية شراء 12 طائرة من إيرباص

المصدر: دبي – البيان

أعلنت شركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران، ذراع شركة «جنرال إلكتريك» لتأجير وتمويل الطائرات، عن تأكيد طلبية شراء 12 طائرة من طراز A330neo ذات الهيكل العريض و20 طائرة من طراز A321XLR ذات الممر الواحد.

وتشمل الاتفاقية الخاصة بطراز A321XLR شراء 13 طائرة جديدة، إلى جانب العمل على تحديث 7 طائرات من طراز A321 المتوفرة حالياً لدى شركة جنرال إلكتريك لخدمات الطيران، وسيصل عدد الطائرات التابعة للشركة بموجب الاتفاقية إلى 45 طائرة من عائلة A330، و588 من عائلة A320 من كافة فئاتها.

ويعد طراز A330neo الجيل الجديد من عائلة A330 والتي تشمل طرازين هما A330-800 وA330-900 اللذين يتسمان بمواصفات مماثلة بدرجة عالية تصل إلى 99%، وتمتاز عائلة A330 بأدائها الاقتصادي واعتماديتها ومرونتها التشغيلية، إلى جانب الحد من استهلاك الوقود بنسبة 25%، مقارنة مع منافساتها من الأجيال السابقة مع زيادة المدى بواقع 1500 ميل بحري، مقارنة بمعظم طائرات A330 التي في طور الخدمة حالياً.

وتعتبر الطائرة A321XLR طرازا مطورا من طائرة A321LR والتي تم تصميمها لتلبية احتياجات السوق للمزيد من المدى التشغيلي والمزيد من سعة الحمولة. وتقدم مدى تشغيليا طويل المدى غير مسبوق يصل إلى 4,700 ميل بحري (8،700 كيلومتر)، وبمعدل استهلاك أقل للوقود يصل إلى 30% بالنسبة للمقعد بالمقارنة مع الطائرات الجيل السابق. وفي نهاية شهر أكتوبر وصل عدد طلبيات طراز A320neo إلى أكثر من 7 آلاف طائرة من أكثر من 110 عميل حول العالم.