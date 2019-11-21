رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات يلتقي وفد نيوزيلندا

المصدر: دبي - وام

استقبل اللواء الركن طيار مبارك علي النيادي رئيس الإدارة التنفيذية للسياسات والتعاون بوزارة الدفاع في معرض «دبي للطيران 2019»، اللواء جوي توني ديفيس نائب قوة دفاع نيوزيلندا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها بين دولة الإمارات ونيوزيلندا، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة في المجال الدفاعي وسبل تعزيزها بما يخدم البلدين.

وأشاد الضيف بنجاح معرض «دبي للطيران» وما تضمنه من فعاليات متميزة هذا العام، وأبدى إعجابه بالتنظيم وحجم المعروضات التي تضمنها المعرض.