«الطارق» تجري ترقيات رئيسية في أنظمتها الموجهة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «الطارق»، الشركة الإقليمية التابعة لقطاع الأسلحة والصواريخ في «إيدج»، والمتخصصة في مجال تصنيع الأسلحة الجوية والأنظمة الموجهة بدقة، أمس، عن إجراء ترقيات رئيسية على صواريخ «الطارق» الموجهة خلال معرض الطيران في دبي 2019.

وبفضل هذه التحسينات، ترتقي مجموعة «الطارق» بأنظمتها الموجهة بدقّة إلى تعريف Block 2 الجديد الذي يضم مجموعة من التحسينات، ومنها حلول الملاحة المعززة، التي تتوافق مع المعايير العسكرية الأمريكية 1760، والمعيار الفرنسي DIGIBUS، كما تعزز إمكانات مستشعر علو الانفجار للذخائر الموجهة بدقة.

طاقة

وقد ساهمت هذه الترقيات في تعزيز إمكانات تقنية الأسلحة الموجهة بدقة التي تصنعها شركة «الطارق» من خلال مجموعة PowerPack الجديدة، التي توفر مصدر طاقة للأسلحة قبل انطلاقها، وتضمن تنفيذ المهمات بمرونة أكبر مع إمكانية برمجة الصمامات في قمرة القيادة.

وبهذه المناسبة، قال ثونيس بوثا، المدير العام لشركة الطارق: «تؤكد الترقيات التي شهدتها أنظمة أسلحة الطارق على التزامنا المستمر بالتكيف والابتكار، في وقت لا يحتمل المساومة على ضرورة الجهوزية والمرونة. ونحرص باستمرار على تعزيز أسسنا وبناء قدراتنا الداخلية بغية توفير منتجات وحلول متطورة، نهدف من خلالها إلى تمكين قوات الدفاع والأمن وحماية الأرواح والحفاظ على المصالح الوطنية».

تقنيات

وتصنّع «الطارق» مجموعة الطارق التي تم اختبارها في ساحات القتال، وهي مجموعة من أنظمة القنابل المستخدمة في الأسلحة الجوية MK81، وMK82. ومن خلال تحويل الأسلحة الجوية غير الموجهة إلى ذخائر مركزة عالية الدقة، وبعيدة المدى باستخدام مجموعة من تقنيات التوجيه والدفع، تسهم الطبيعة المعيارية لهذه الأنظمة، والمرونة في برمجتها في تسهيل تكيفها.

ومن خلال تعزيز إمكانات باقاتنا، التي يسهل نشرها والتعامل معها، تحقق الحلول المتقدمة التي توفرها شركة «الطارق» الدقة في الاستهداف عبر طيف واسع من الأنظمة، ومنها: نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعية /‏‏ نظام الملاحة بالقصور الذاتي GNSS/‏‏INS، والتصوير بالأشعة تحت الحمراء، مع إمكانات التعرف التلقائي على الأهداف ATR، والليزر شبه النشط SAL ضد الأهداف الثابتة والمتحركة، وغير المحورية، والمعاد تحديد موقعها.