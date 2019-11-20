«إيكونومست»: نتائج الفصل الثالث في بنوك الإمارات تعكس مرونة في الأداء

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «إيكونومست» البريطانية أن نتائج الأعمال عن الفصل الثالث من 2019، والتي أعلنتها غالبية البنوك العاملة في الإمارات أخيراً تعكس مرونة في أداء هذه البنوك ونجاحاً من جانبها في إيجاد أنشطة جديدة مولدة للدخل.

وأشارت في تقرير إلى حقيقة لافتة، وهي تحقيق عدد لا بأس به من كبريات البنوك في الدولة زيادات هائلة في أرباحها في الفصل الثالث من 2019، وذلك على الرغم من الظروف العامة غير المواتية، ومنها تباطؤ الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وقرارات الخفض المتتالية في أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير أن نجاح عدد من البنوك الدولة في تحقيق زيادات كبيرة في أرباحها في الربع الثالث من 2029 يعكس نجاحها في تنويع حافظة أعمالها ومصادر ربحيتها.