«إبيكورب» تصدر سندات متغيرة الفائدة بقيمة 3 ملايين دولار

المصدر: دبي- البيان

أصدرت أمس الشركة العربية للاستثمارات البترولية «إبيكورب» سندات ذات سعر فائدة متغير تبلغ قيمتها 3 ملايين دولار+ 105 نقاط أساسية، ويستحق سدادها بعد 5 سنوات، حيث يحل تاريخ تسوية السندات في الرابع من ديسمبر 2019، فيما يحل أجل استحقاقها في الرابع من ديسمبر 2024، بحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.

وذكرت «بلومبيرغ» أن طرح هذه السندات جرى في بورصتي «تايبيه» في تايوان و«يورونكست دبلن» في إيرلندا، وأن أفرع بنوك «كريدي أجريكول»؛ «إتش إس بي سي»؛ و«ستاندرد تشارترد» في تايوان هي التي تولت إدارة عملية الإصدار.

وأضافت الوكالة أن هذه السندات حاصلة على التصنيف الائتماني «Aa2» لجدارتها الائتمانية على المدى الطويل، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة، من وكالة «موديز لخدمات المستثمرين».