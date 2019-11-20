الإمارات الأولى إقليمياً في جذب الاستثمارات الصناعية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ظلت الإمارات الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمارات الصناعية الأجنبية في عام 2018، مستأثرة بـ20 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التصنيع في 2018، متجاوزةً دول الشرق الأوسط، وفقاً لما ذكرته مجلة«إف دي آي ماركتس».

وقالت المجلة التابعة لمؤسسة فايننشال تايمز إن السعودية وعمان جذبتا 11 و7 مشاريع على التوالي، في حين سجلت البحرين وثلاث دول أخرى مجتمعة 50% من نصيب الإمارات.

وحظيت دبي بمعظم الإعلانات عن إقامة مشاريع باستئثارها بـ14 مشروعاً، وكانت منطقة جبل علي الحرة المنطقة الحرة الأكثر شعبية، إذ تم الإنشاء أو الإعلان عن إنشاء خمسة مشاريع.

وكانت الشركات الأمريكية أكثر المستثمرين نشاطاً في قطاع الصناعات التحويلية في الإمارات، إذ أُعلن عن ستة مشاريع، تليها الشركات الهندية التي أعلنت عن أربعة مشاريع. ومن بين دول المصدر التي رصدتها المجلة واستثمرت كل منها في مشروع تصنيعي واحد، ألمانيا وسويسرا وفنلندا.

وكانت قطاعات التصنيع الرئيسة هي المعدات الصناعية والكيماويات والمعادن والبلاستيك، مع تسجيل ثلاثة مشاريع تشغيلية في كل منها.

وقالت إن أداء الإمارات في 2018 يمثل استمراراً لاتجاه طويل الأمد، إذ اجتذبت 130 مشروعاً للاستثمار الأجنبي المباشر في مجال التصنيع بين 2012 و2018، مضيفةً أن الإمارات تسير في طريقها إلى أن تظل الوجهة الأولى في الشرق الأوسط للاستثمارات الصناعية الأجنبية في 2019، بعد أن اجتذبت 11 مشروعاً من المشاريع الجديدة بين يناير وسبتمبر، تليها السعودية وعمان.