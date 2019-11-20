«المنتدى الأفريقي» يدعو العالم إلى الاستثمار في القارة السمراء

المصدر: دبي - بشار باغ

دعا المشاركون في أعمال الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال، التي اختتمت فعالياتها أمس في دبي، العالم إلى الاستثمار في اقتصاد القارة والاستفادة من الفرص الواعدة التي تزخر بها في مختلف القطاعات.

وسجّل المنتدى، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة دبي، نمواً قياسياً في عدد المشاركين بدورته الخامسة مقارنة بالدورات الأربع الماضية، إذ استقطب 2500 مشارك من 76 دولة وأكثر من 40 متحدثاً في 26 جلسة حوارية.

كما سجّل رقماً قياسياً في عدد الاجتماعات الثنائية بين المستثمرين الإماراتيين ونظرائهم الأفارقة، وعُقد 350 اجتماعاً ثنائياً بنمو نسبته 75% مقارنة بعدد الاجتماعات الاستثمارية خلال الدورة السابقة، ما يعكس أهمية المنتدى بوصفه جسراً لإطلاق الاستثمارات المشتركة.

ومع إعلان غرفة دبي عن استعداداتها لتنظيم دورة استثنائية للحدث خلال معرض إكسبو 2020، ستكون الكبرى من نوعها والأكثر شمولية من حيث المشاركة والحضور، أطلقت بالشراكة مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومجلس المناطق الحرة في دبي مبادرة «كن جزءاً من دبي» الرامية إلى تحديد الآليات الخاصة، بمنح الإقامة الذهبية لكبار المستثمرين الراغبين في تأسيس نشاط تجاري لهم في دبي.