«آرتيميس» ضمن أفضل 500 حاسوب في العالم

المصدر: أبوظبي - وام

حصلت «مجموعة 42» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، على تصنيف جهازها الحاسوبي الفائق «آرتيميس» ضمن قائمة أفضل 500 حاسوب فائق في العالم.

وتعد هذه المرة الأولى التي تصنف فيها شركة تأخذ من الإمارات مقراً لها في قائمة أفضل 500 حاسوب فائق، وهي شهادة على مكانة الإمارات الرائدة ضمن المجتمع العالمي للتكنولوجيا.

ويعد توفير منصة الذكاء الاصطناعي القائمة على الحاسوب الفائق «آرتيميس» من شأنه أن يعود بالنفع على النظام الاقتصادي للصناعات إلى جانب مجتمعات البحث العلمي داخل الإمارات.

وأبرمت «مجموعة 42» عقد شراكة مع نيفيديا لنشر المرحلة الأولى لهذا الحاسوب الفائق الذي يرسل ما مجموعه 7.2 بيتا من الأداء بالغ الدقة.

وقال بينغ شاو الرئيس التنفيذي للمجموعة «فخورون بإطلاق منصة الذكاء الاصطناعي والحاسوب الفائق - آرتيميس - وذلك لتمكين الباحثين والمؤسسات من تسريع الابتكار وحل مشكلات العالم الحقيقي، ويعد هذا الاستحقاق غير المسبوق تتويجاً لالتزامنا بتقديم أكثر البنى التحتية السحابية تقدماً وموثوقية في المنطقة».

من جانبه قال باريش كاريا مدير إدارة المنتجات والحوسبة المسرّعة في نيفيديا «يفرض علينا النمو السريع في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة الفائقة أن ندرك إمكاناتها القصوى ويلزمنا بامتلاك تسريع لمركز البيانات، فأنظمة مثل «آرتيميس» تعزز وحدات معالجة الرسومات في مركز البيانات في نيفيديا».