107 ملايين درهم لديكور يخت

المصدر: دبي- سيد صالح

أعلنت مجموعة «ديبا» لحلول وأعمال الديكور الداخلي عن فوز «فيدر»، الذراع الأوروبية التابعة لها والتي يقع مقرها الرئيسي في ألمانيا، بعقد لحزمة ديكور وتجهيزات داخلية كاملة لمشروع يخت فاخر حديث الإنشاء.

ووفقاً لما نشرته المجموعة، أمس، في إفصاح عبر موقع «سلطة دبي للخدمات المالية»، فإن قيمة العقد تبلغ 26,5 مليون يورو، أي ما يزيد على 107 ملايين درهم. وأضافت أن «فيدر» فازت أيضاً بمشروعين وصفتهما بــ «الكبيرين» لتنفيذ تجهيزات خارجية.

وقال كيفين لويس، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «تواصل «فيدر» البناء على سجل أعمالها القياسي، كشركة قادرة على تزويد عملائها بجودة ودقة وفائقتين في تسليم المشروعات».