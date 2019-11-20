قطاعات التقنية في أفريقيا تقدم عوائد مجزية

المصدر: دبي ـ بشار باغ

أكد مشاركون في فعاليات اليوم الثاني والأخير من منتدى أفريقيا العالمي دبي أمس أن قطاعات تقنية المعلومات والمنتجات الاستهلاكية في الأسواق الأفريقية تقدم عوائد مجزية للشركات، لافتين إلى أن هذه الفرص الواعدة متاحة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولا تنحصر فحسب في الشركات الضخمة.

ودعا كل من إمرسون منانغاغوا رئيس زيمبابوي وروهاكانا روغاندا رئيس وزراء أوغندا مستثمري الإمارات والعالم إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها عمليات التنمية الاقتصادية في بلادهما.

تحفيز التنمية

وتوجه منانغاغوا بالدعوة إلى دول العالم لمساعدة بلاده في تحفيز عملية التنمية الاقتصادية أملاً في تحقيق آمال وطموحات مواطنيها.

وقال خلال جلسة ضمن فعاليات اليوم الأخير: «يجب ألا نستسلم أبداً حتى نحقق أهدافنا.. نحن نستثمر في عملية التنمية الاقتصادية كما لم يحدث من قبل»، لافتاً إلى أن زيمبابوي تشهد عملية إصلاحات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية بالجملة.

وتعهد منانغاغوا بتقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين الراغبين في فتح آفاق الاستثمار والتعاون في زيمبابوي، في ظل ما تشهده بلاده من نقلة اقتصادية وتعليمية وصفها بالـ «الطموحة».

وأضاف: «لدينا في زيمبابوي الكثير من الموارد مثل الليثيوم والقطن وغيرها.. لكننا لن نتمكن من النهوض باقتصادنا الوطني من دون وجود ممكنات تحول هذه المواد الخام إلى منتجات يمكن أن تسهم في تسريع عجلة الاقتصاد».

ابتكارات نوعية

ومن جانبه أكد روهاكانا روغاندا، رئيس وزراء أوغندا سعي بلاده لتوفير أكثر من 600 ألف وظيفة سنوياً على مدى السنوات العشر المقبلة في ظل تحول شرق أفريقيا إلى وادي السيليكون على مستوى القارة والعمل الجاد على إطلاق العديد من الابتكارات النوعية في مختلف المجالات.

وأشار خلال إحدى الجلسات إلى أن أوغندا تعزز مكانتها مركزاً للإبداع من خلال إطلاق مبادرات حكومية ذكية لتسجيل المواليد وتسهيل العملية التعليمية، والاعتماد على الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات، وخاصة فيما يتعلق بالخدمات والتوظيف والقضايا الخاصة بمعالجة ضعف التنمية.

ورداً على سؤال حول التوجهات المستقبلية للقارة الأفريقية، أجاب بأن الدول الأفريقية تسير على النهج نفسه في اعتماد التطوير والإبداع ركائز أساسية للتنمية المستدامة، وقد بلغ معدل النمو السنوي في أوغندا 6.3% العام الماضي وهو من معدلات النمو العالية في العالم.

عوائد مرتفعة

ومن جانبه أشار راسم زوق الرئيس التنفيذي لستاندرد بنك في الشرق الأوسط في تصريحات صحافية على هامش المنتدى إلى أن جميع الأسواق عادة ما تزخر بالتحديات والفرص، مشيراً إلى أن أفريقيا توفر عائداً مرتفعة جداً على الاستثمار بالتوازي مع مخاطر مختلفة عن باقي الأسواق، وأكد أهمية اختيار الشركاء المناسبين للاستثمار مع توافر الخبرات الضرورية والتواجد على الأرض بشكل مباشر أو من خلال التعاون مع شركاء محليين.