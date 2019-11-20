شراكة لـ «الإقامة الذهبية» لاستقطاب الاستثمار

المصدر: دبي - البيان

وقّعت غرفة تجارة وصناعة دبي، أمس، اتفاقية شراكة استراتيجية مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومجلس المناطق الحرة في دبي، تم بموجبها إطلاق مبادرة «كن جزءاً من دبي» الرامية إلى تحديد الآليات الخاصة بمنح الإقامة الذهبية لكبار رجال الأعمال والمستثمرين الراغبين في تأسيس نشاط تجاري لهم في دبي.

تم توقيع الاتفاقية على هامش أعمال الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي من قبل حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، واللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والدكتور محمد الزرعوني، الأمين العام لمجلس المناطق الحرة في دبي.

وبموجب الاتفاقية سيعمل الأطراف الثلاثة معاً على تحديد القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاستقطاب الاستثمارات إلى دبي، بما يخدم تنويع مصادر الدخل الوطني للإمارة، بالإضافة إلى العمل على تعريف المستثمرين وأعضاء الوفود الزائرة من القارة الأفريقية بطبيعة وحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع، وحزمة المحفزات والتسهيلات التي تقدمها حكومة دبي لتسهيل ممارسة الأعمال.

كما تسعى مبادرة «كن جزءاً من دبي» إلى جذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمحافظة عليهم من خلال توفير طريقة سهلة ومبسطة لحصولهم على التأشيرة الذهبية كحافز لجذبهم والمحافظة عليهم كمساهم رئيسي لاقتصاد دبي.

نقلة نوعية

وقال حمد بوعميم: «تأتي الاتفاقية في إطار تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز دور الإمارات وجهة جاذبة لرواد الأعمال والشركات الناشئة للاستثمار وتقديم جهودهم الخلاقة لإثراء بيئة الأعمال وفق نهج متفرد يدعم نمو مختلف القطاعات وإحداث نقلة نوعية للاقتصاد الوطني خلال زمن قياسي، كما تعكس الاتفاقية عمق العلاقة الاستراتيجية التي تربط غرفة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ومجلس المناطق الحرة بدبي، وسعيهم نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات لتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهم بهدف تنسيق الجهود في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة في تعزيز اقتصاد دبي».

وأضاف: «تشكل القارة الأفريقية شريكاً تجارياً مهماً لدولة الإمارات، فهي تتمتع بطاقات وموارد طبيعية هائلة، ومستثمرين يبحثون بشكل مستمر عن الدخول إلى أسواق جديدة وبناء علاقات تجارية ناجحة. ويرى الكثير من هؤلاء المستثمرين في دبي خياراً مثالياً بالنسبة لهم، ودورنا اليوم هو توفير التسهيلات واستقطابهم لإدارة عملياتهم في المنطقة انطلاقاً من دولة الإمارات.

ومن أجل تفعيل مستهدفات الاستراتيجية على أرض الواقع، سنعمل من خلال مناقشات المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال على تسليط الضوء على مبادرة «كن جزءاً من دبي»، لتكون خير انطلاقة لها من خلال هذا المحفل الاقتصادي العالمي، وفرصة لنؤكد لقادة القارة الأفريقية أننا عازمون على تعزيز العلاقات الاقتصادية وثقتنا في مجتمع الأعمال الأفريقي للاستثمار في دبي التي تمثل بوابة القارة السمراء إلى جميع أسواق العالم».

تنمية مستدامة

وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، أن الإدارة تعمل على تنفيذ الرؤى الثاقبة لقيادتنا الرشيدة ودعم مبادراتها التي تشكل دوماً قوة دافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، موضحاً أن الإدارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تضافر الجهود مع مختلف الجهات المعنية من أجل تسهيل إجراءات إصدار أذونات الدخول والإقامة لخدمة مختلف القطاعات الحيوية في الإمارة، والمساهمة كفريق عمل مشترك مع غرفة دبي ومجلس المناطق الحرة في دبي لتسهيل وجعل بيئة العمل أكثر سهولة للمستثمرين والتجار، والتي من شأنها الإسهام في تعزيز وتشجيع ريادة الأعمال والاستثمارات الأجنبية لإحداث نقلة نوعية للاقتصاد في الدولة.

فرص استثمارية

وقال الدكتور محمد الزرعوني: «تأتي الشراكة الاستراتيجية مع غرفة دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إطار التزام مجلس المناطق الحرة في دبي بدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة التي تزخر بها الإمارة، والتي تمثل بوابة أمام الأسواق الإقليمية والأفريقية والعالمية.

ملاءة

تسعى مبادرة «كن جزءاً من دبي» إلى جذب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والمحافظة عليهم من خلال توفير طريقة سهلة ومبسطة لحصولهم على التأشيرة الذهبية كحافز لجذبهم والمحافظة عليهم كمساهم رئيسي لاقتصاد دبي.