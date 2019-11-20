طاولة نقاش تعرّف بفرص الاستثمار في موزمبيق

المصدر: دبي ـ البيان

عقد على هامش الدورة الخامسة من المنتدى العالمي الإفريقي للأعمال طاولة مستديرة ناقشت فرص الاستثمار في موزمبيق بحضور كارلوس أغوستينو دو روزاريو، رئيس وزراء موزمبيق وماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي و30 مستثمراً.وهدفت الطاولة إلى التعريف بفرص الاستثمار في موزمبيق وآفاق تطويرها ونسج شبكة علاقات اقتصادية متينة تشكل مرتكزاً لشراكات طويلة الأمد.

وقال الغرير: «تمثل موزمبيق وجهة واعدة للاستثمار ونحن مهتمون بإقامة جسور التعاون الاقتصادي معها والتي انطلقت قبل 3 سنوات عندما ترأست غرفة دبي وفداً تجارياً إلى مابوتو عاصمة موزمبيق وافتتحت مكتباً تمثيلياً هناك موضحاً أن تجارة دبي مع موزمبيق سجلت نمواً مذهلاً بلغ 107٪ بين 2015 و2018 لتصل إلى 407 ملايين دولار عام 2018».