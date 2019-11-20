البواردي يوقع مذكرة تفاهم مع وزير دفاع إثيوبيا

المصدر: دبي - وام

وقع معالي محمد أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، وليما ميقيرسا وزير دفاع إثيوبيا، مذكرة تفاهم حول تعزيز التعاون المشترك في المجال الدفاعي والعسكري وذلك خلال فعاليات معرض دبي الدولي للطيران 2019. تهدف المذكرة إلى تعزيز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، وتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري المشترك.

واستقبل البواردي على هامش المعرض مارينا بندش وزيرة دفاع البوسنة والهرسك، وزبيدة جلال وزيرة الإنتاج الدفاعي الباكستاني، وأسد الله خالد وزير الدفاع الأفغاني، وبريدراغ بوسكوفيش وزير دفاع الجبل الأسود، وناصر خضر رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الدنماركي، والوفود المرافقة للضيوف.

واستعرض خلال اللقاءات علاقات التعاون بين الإمارات ودول أعضاء الوفود الزائرة وسبل تعزيزها وتطويرها.