330 طائرة حجم أسطول «طيران الإمارات» 2030

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

أكد عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، أن الناقلة تستهدف زيادة حجم الأسطول إلى 330 طائرة بحلول 2030، في حين سيصل عدد الوجهات إلى 300 محطة، بما في ذلك محطات الرمز المشترك مع «فلاي دبي».

وقال عدنان كاظم، في تصريحات صحفية على هامش «معرض دبي للطيران 2019»، إن استراتيجية الناقلة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تنوع الأسطول من خلال إضافة طائرات ذات سعة مقعدية متوسطة، مقارنة بطائرات إيرباص أيه 380 وبوينغ 777 إي آر، لذلك تم توقيع الصفقة الجديدة مع ايرباص مؤخراً، والتي تتضمن شراء 50 طائرة من طراز إيرباص إيه 350، مشيراً إلى أن الطائرات ذات السعة المقعدية المتوسطة والمدى الكبير على غرار إيه 350 وبوينغ 787 دريملاينر ستمنح الناقلة مرونة عالية في تشغيل عملياتها الجوية، ويمنح الشركة القدرة على دخول أسواق متوسطة من حيث مستويات الطلب والكفاءة التشغيلية.

وأضاف كاظم أن طلبية طائرات بوينغ 777 إكس والتي ستتسلمها الناقلة خلال الفترة المقبلة سوف تحل مكان طائرات بوينغ 777 إي آر، الأمر الذي سيساهم في تعزيز العمليات التشغيلية للناقلة.

159 محطة

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، إن الناقلة تصل حالياً إلى نحو 159 محطة في مختلف أنحاء العالم، وإن عدد الوجهات المشتركة بين الناقلتين حالياً يصل إلى 82 محطة.

وأوضح أن الإمارات تمتلك اليوم اتفاقيات للأجواء المفتوحة تغطي نحو 95% من دول وأسواق العالم، الأمر الذي يساعد الناقلات على عمليات التوسعة النمو المستقبلي بما يتوافق ومستويات الطلب المتوقعة، مشيراً إلى أن الجهود تتواصل لزيادة حقوق النقل الجوي إلى الأسواق والدول تفرض حدوداً على حجم السعة المقعدية التي يمكن تشغيلها إليها.

وقال إن طيران الإمارات تعمل بشفافية عالية وليس لديها ما تخفيه، كما أن توسعاتنا في الأسواق بناءً على العرض والطلب وهي تواصل مواكبة النمو في حركة السفر من وإلى بعض الأسواق، مشيراً إلى أن طيران الإمارات تشغل رحلاتها إلى نحو 24 وجهة في القارة الإفريقية وتستهدف زيادتها بمعدل 10 محطات جديدة خلال السنوات المقبلة ضمن خطط التوسع المستقبلية، مضيفاً أن إفريقيا تندرج ضمن قائمة الأسواق التي نوليها اهتماماً كبيراً.

وقال كاظم إن الناقلة تتطلع إلى زيادة حجم عملياتها إلى السوق الهندية، وتسعى إلى افتتاح وجهات جديدة في أوروبا الشرقية ومنطقة شرق آسيا، مشيراً إلى أن الناقلة تشغل رحلاتها إلى نحو 40 وجهة في أوروبا، ونسعى خلال الفترة المقبلة لرفع حجم العمليات وافتتاح وجهات جديدة في حال توفرت الفرص لذلك.

وأوضح أن الناقلة لا تعتبر التوسع على أساس الحرية الخامسة أولوية، وإنما يتم اللجوء إلى هذه السياسة إذا احتاجت خطتنا التوسعية ذلك، ولكن يبقى نموذج العمل الرئيسي بالنسبة لطيران الإمارات التوسع على أساس تسيير رحلات مباشرة بين نقطتين.

وقال كاظم إن 50% من حجم السعة المقعدية الأسبوعية بين دبي والهند لطيران الإمارات وفلاي دبي، والتي تصل إلى نحو 130 ألف مقعد، مشيراً إلى أن السوق الهندي من الأسواق الواعدة، وهناك علاقات اقتصادية قوية تدعم الطلب المتنامي على السفر بين البلدين.

كلارك: نريد اختباراً من الجحيم لـبوينغ 777إكس

قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن الشركة ترغب في إخضاع طائرة بوينغ 777إكس لاختبارات من الجحيم للتأكد من أنها آمنة للتحليق وتلبي توقعات الأداء. جاء ذلك في تصريحات له خلال معرض دبي للطيران بعد اجتماعه مع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.

وقال كلارك معلقا على الطائرة 777إكس: نحن بحاجة إلى التأكد تماماً من أنه عندما تصل الطائرات وتبدأ في الطيران يكون كل شيء قد تم كما يجب. وأضاف: أريد أن تخضع الطائرة لاختبارات من الجحيم للتأكد من أن كل شئ يعمل بشكل سليم.

من جانب آخر، قال كلارك إن الباب ما زال مفتوحاً أمام شراء طائرات A330neo كاشفاً عن إمكان وجود متسع للطائرة في خطة أسطول طيران الإمارات، لكنه أوضح أن التركيز يتمحور حول A350-900. وأضاف إنه يعتقد بأن A330ne طائرة رائعة، غير أن آراء جميع المخططين الذين شاركوا في عملية التقييم أجمعت على أن A350-900 أفضل رهاناً.