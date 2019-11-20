«مجموعة الإمارات» توفر برامج قيادية للمواطنين

المصدر: دبي - البيان

وقعت مجموعة الإمارات مذكرة تفاهم مع «جنرال إلكتريك للطيران»، أحد أكبر مصنعي وموردي محركات الطائرات والمحركات التوربينية في العالم، لتوسيع نطاق برامج «جنرال إلكتريك» التدريبية للتطوير والريادة لتشمل موظفي مجموعة الإمارات من المواطنين الإماراتيين.

وقع مذكرة التفاهم خلال معرض دبي للطيران ناصر بن خرباش، نائب رئيس أول دائرة الموارد البشرية للتطوير وخدمات الموظفين في مجموعة الإمارات وعزيز قليلات، نائب رئيس المبيعات في جنرال إلكتريك للطيران بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

حضر التوقيع عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، وأميرة الفلاسي نائب رئيس توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات وعدد من المسؤولين في قسم توظيف وتطوير المواطنين في مجموعة الإمارات.

وقال بن خرباش: مع استمرار نمو صناعة الطيران في المنطقة، تزداد الحاجة إلى تطوير قدرات موظفينا من المواطنين الإماراتيين لتهيئة رواد المستقبل في هذا المجال. نحن نوفر الكثير من البرامج التدريبية للمواطنين، ونسعى إلى تطويرها أكثر بالاعتماد على خبرات شركات عريقة مثل جنرال إلكتريك للطيران، التي نتطلع إلى العمل معها لنقدم لموظفينا تجارب فريدة وإمكانية الاستفادة من برامج تدريبية ومبادرات قيادية عالمية المستوى.

من جهته، قال عزيز قليلات: «بدأت الشراكة بين مجموعة الإمارات وجنرال إلكتريك للطيران منذ أكثر من عامين سعياً إلى إنشاء برنامج تدريب للتطوير والريادة. وقد أنهى القسم الأول من المتدربين البرنامج هذا العام. ويسرنا أن نقدم للمجموعة فرص تعليم ونساعد على تطوير قدرات الموظفين من المواطنين في مجموعة الإمارات.