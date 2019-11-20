الطيران الكيني يختار «رولز رويس» لخدمة محركاته

المصدر: دبي - البيان

وقعت شركة «رولز رويس» و«أيه إل إس» اتفاقًا لصيانة المحركات وخدمات الإصلاح والعمرة لأسطول شركة الطيران الكينية المؤلفة من طائرات إمبرايير إي آر جيه 135، و إي آر جيه 145، والتي تعمل بمحرك أيه إي3007 والتي يصل إجمالي عددها 10 طائرات. وستشهد الاتفاقية التي تبلغ مدتها خمس سنوات تزويد شركة رولز رويس للناقل الكيني خدمات الرعاية اللاحقة طويلة الأمد.

وقال شاكيل خان، الرئيس التنفيذي لشركة أيه إل إس: نفخر بكوننا شركة طيران مبتكرة ونولي أهمية كبيرة للشراكة مع المؤسسات والشركات التي تشاركنا رؤيتنا وطموحاتنا.

وقد كانت علاقتنا الحالية مع رولز رويس إيجابية للغاية، ويسعدنا تمديدها من خلال اختيار برنامج توتال كير لخدمة محركات طائرتي إي آر جيه135 وإي آر جيه145. وقال ستيوارت إيفانز، نائب الرئيس في رولز-رويس، لشؤون العملاء في أفريقيا: تعتبر أيه إل إس شركة طيران فاعلة وحيوية ونحن سعداء بتعزيز علاقاتنا باختيار توتال كير.