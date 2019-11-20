7 مليارات درهم صفقات للقوات المسلحة

المصدر: دبي - وام

أعلن اللواء الركن طيار عبدالله السيد الهاشمي، وكيل وزارة الدفاع المساعد للخدمات المساندة الرئيس التنفيذي للجنة العسكرية المنظمة للمعرض المتحدث الرسمي باسم معرض دبي الدولي للطيران 2019 عن إبرام 16 صفقة في اليوم الثاني للمعرض بقيمة تقارب 7 مليارات درهم.

وقال الهاشمي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إنه تم التعاقد مع شركة «هالكون» لشراء ذخائر مختلفة بقيمة 3 مليارات و600 مليون درهم، كما تم التعاقد مع شركة «رايثون كمبوني» لشراء ذخائر لمنظومة الباتريوت لصالح القوات الجوية والدفاع الجوي بقيمة مليار و307 ملايين 220 ألفا و700 درهم.

وأفاد بأنه تم التعاقد كذلك مع شركة «دينيل دايناميكس» لشراء أنظمة استطلاع لصالح القوات المسلحة بقيمة 183 مليونا و650 ألف درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة إنترناشيونال جولدن جروب، لشراء مشبه تدريب نيران مشتركة بقيمة 16 مليوناً و200 ألف درهم، كما تم التعاقد مع شركة «أكواليا إيرسبيس» لشراء أنظمة استطلاع شاملا خدمات التدريب بقيمة 734 مليون درهم.

وأضاف أنه تم التعاقد كذلك مع شركة «تاليس» لتوفير قطع غيار وأعمال صيانة لنظام الاتصال الجوي "جاتر" بقيمة 30 مليوناً و100 ألف درهم، كما جرى التعاقد مع «جلوبال أيروسبيس لوجستكس» لتوفير خدمات الصيانة للطائرات بقيمة 749 مليوناً و245 ألفاً و368 درهماً، كما تم التعاقد مع شركة «ليما أفييشن» لشراء وتركيب الكاميرات الحرارية ونظام الأشعة تحت الحمراء بقيمة 149 مليونا و204 آلاف و642 درهماً.

كما جرى التعاقد مع شركة ألطف إنترناشيونال لشراء أنظمة معدات جوية بقيمة 45 مليونا و758 ألف درهم والتعاقد كذلك مع شركة ( ليوناردو) لتقديم الاسناد الفني لطائرات الايرماكي بقيمة 7 ملايين و308 آلاف درهم.