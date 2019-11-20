177 ملياراً صفقات «دبي للطيران» في 3 أيام

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

تجاوزت قيمة الصفقات والعقود التجارية والعسكرية المعلنة خلال الأيام الثلاثة الأولى من «معرض دبي للطيران 2019» 177 مليار درهم بعد أن شهد اليوم الثالث توقيع شركات عملاقة اتفاقيات لشراء طائرات أو توريد قدع غيار أو عقود صيانة. وكانت صفقات القوات المسلحة الإماراتية عن اليوم الثاني من المعرض قد سجلت نحو 7 مليارات درهم.

وشهد اليوم الثالث من المعرض إعلان شركة «طيران آستانة» عن توقيع اتفاقية توقيع خطاب نوايا لشراء 30 طائرة طراز بوينج 737 ماكس 8 تبلغ قيمتها 3.6 مليارات دولار (ما يقارب 13 مليار درهم) وفق قائمة الأسعار الحالية، كما قامت شركة بوينغ بتوقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية غانا لشراء ثلاث طائرات من طراز بوينغ 787-9 دريملاينر بقيمة 877.5 مليون دولار (3.2 مليارات درهم) وفق قائمة الأسعار الحالية.

ووقعت «فلاي ناس» اتفاقية تأكيد شراء 10 طائرات إيرباص A321XLRs، بقيمة 1.3 مليار دولار (4.7 مليارات درهم)، حسب الأسعار الدفترية الحالية، كما أعلنت الخطوط الجوية السنغالية عن توقيع مذكرة تفاهم مع إيرباص لشراء 8 طائرات من طراز A220-300، بقيمة تصل إلى 734 مليون دولار (2.7 مليار درهم).

كما وقعت شركة «جي آي كابيتال» اتفاقية لشراء 32 طائرة إيرباص بقيمة دفترية 5.6 مليارات دولار (20.5 مليار درهم)، موزعة بين 12 طائرة A330 neo، و20 طائرة من طراز A321 XLR.

وتعتبر أبرز هذه الصفقات قيام طيران الإمارات خلال اليوم الثاني بتوقيع طلبية مؤكدة لشراء 50 طائرة A350-900 XWB بقيمة 16 مليار دولار (58.7 مليار درهم)، بالإضافة إلى اتفاقية «العربية للطيران» لشراء 120 طائرة من شركة «إيرباص»، بقيمة 14 مليار دولار (51.5 مليار درهم).

ويمضي «معرض دبي للطيران 2019» قدماً في ترسيخ مكانته كأكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، مجسداً مسيرة الإنجازات التي حققتها الإمارات في مختلف القطاعات، ومن أبرزها قطاع الطيران.

وأكد مسؤولون، على هامش أعمال اليوم الثالث من المعرض، أن الإمارات باتت محركاً رئيسياً لمسيرة تطور ونمو قطاع الطيران على مستوى العالم، مشيرين إلى أن معرض دبي للطيران يشكل قصة نجاح فريدة في مسيرة ريادة عالمية بهذا القطاع.