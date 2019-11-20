غانا نحو شراء 6 طائرات من «دي هافيلاند» الكندية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دي هافيلاند» الكندية المحدودة للطائرات في معرض دبي للطيران اليوم، أن حكومة غانا وقعت خطاب نوايا لشراء ما يصل إلى ست طائرات من طراز داش 8 - 400، حيث أعلنت البلاد مؤخراً عن خطط لإطلاق شركة طيران وطنية جديدة مقرها في أكرا للرحلات المحلية والإقليمية والدولية.

وقال سيسيليا داباه، وزير الطيران الغاني: نحن متحمسون للغاية للعمل مع شركة دي هافيلاند كندا لتطوير أسطولنا، عن طريق شراء طائرة حديثة تعزز فعالية وكفاءة شركة الطيران الوطنية الجديدة، وتوفر عامل دعم فعالاً، بينما نعمل على بناء شبكة لنصبح مركزاً لرحلات الطيران في غرب أفريقيا. وتوفر طائرة داش 8 - 400 الموثوقية والأداء المؤكدين، من هنا فإننا نسعى للحصول عليها للإرتقاء بأعمالنا إلى المستوى التالي.

وأضاف: نحن ملتزمون بتزويد مجتمعاتنا بأحدث وسائل النقل الجوي، وتعتبر طائرة داش 8 - 400 مثالية لناحية توفير وسائل الراحة للركاب، وسعة الشحن، والاقتصاد التشغيلي والبيانات البيئية لتلبية متطلباتنا. نحن نتطلع إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شراء مع دي هافيلاند كندا في المستقبل القريب والاستحواذ على ما يصل إلى ست طائرات داش 8 - 400 لأسطولنا.

من جهته، قال تود يونج، مدير العمليات التنفيذي في دي هافيلاند كندا: نحن فخورون باختيار طائراتنا Dash 8-400 من قبل الحكومات، ونرحب بهذه الفرصة للتعاون مع غانا ودعمهم في تأسيس شركة طيران وطنية جديدة. تستمر طائرة داش 8 - 400 المتطورة في إثبات قدراتها عبر المناطق المتنوعة في إفريقيا، ونحن على ثقة من أن أداءها، فضلاً عن قدرتها على الإقلاع والهبوط خلال وقت قصير.