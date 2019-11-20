الخطوط السنغالية تشتري 8 طائرات A220

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الخطوط الجوية السنغالية» عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إيرباص لشراء 8 طائرات من طراز A220-300، خلال مؤتمر صحفي أقيم ضمن فعاليات معرض دبي للطيران، بحضور أليون سار وزير النقل والسياحة السنغالي. وستسهم كفاءة طائرات A220 في تخفيض التكاليف التشغيلية للخطوط الجوية السنغالية، إلى جانب توفير أعلى مستويات الراحة للمسافرين من خلال الأسطول الجديد.

وتعد الخطوط الجوية السنغالية الأولى في أفريقيا التي بدأت بتشغيل طراز A330neo مطلع العام الجاري، والذي يتميز بمحركات مدعومة بأحدث التقنيات، وبتصميم جديد للأجنحة والجنيحات. وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات من فئة 100-150 مقعداً، إذ تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها الهيكل الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.